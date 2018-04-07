الإعلام الفلسطينية: الحملة الإسرائيلية ضد مفوضية المنظمة في واشنطن تحريض وتضليل

رام الله (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية الحملة التي تشنها السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة ومطالبتها بإغلاق صفحات المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي إفلاسا سياسيا ومحاولة فاشلة لحجب الصوت الحر.

وأكدت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت ، أن ادعاءات القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك داني دايان بأن البعثة الفلسطينية تشوه صورة إسرائيل أمام الرأي العام الأمريكي ومطالبته بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل يثبت أن دولة الاحتلال لا تكتفي بموقف البيت الأبيض المنقلب على القانون الدولي بشأن القدس بل تمارس التحريض والتضليل ضد التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني.

وحثت الوزارة، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة المساهمة في التصدي للرواية الإسرائيلية المحرضة.