نجلا دونالد ترامب حضرا حفل زفاف ابنة رجل أعمال كبير في دبي

(أ ف ب):

حضر دونالد ترامب الابن وشقيقه إيريك ترامب النجلان الأكبران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، في دبي حفل زفاف ابنة قطب العقارات حسين سجواني الذي نشر، أمس الجمعة، على حسابيه في تويتر وانستجرام صورا لهما.

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "سعدت بالأمس باستضافة اصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترامب جونيور وايريك ترامب في مناسبة خاصة جداً لعائلتي حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

و"داماك" التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في فبراير 2017، بعد شهر من تولي ترامب الرئاسة.

وتشير تقديرات إلى أن ثروة سجواني الذي يملك 72 في المئة من "داماك" تصل إلى 2.5 مليار دولار.