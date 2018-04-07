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الجبوري: العراق لم يستطع القضاء على الفساد حتى الآن

11:06 ص السبت 07 أبريل 2018
الجبوري: العراق لم يستطع القضاء على الفساد حتى الآن

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري

بغداد (أ ش أ)
أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن العراق لم يستطع حتى الآن القضاء على ظاهرة الفساد في البلاد.

ودعا الجبوري في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" اليوم السبت الشعب العراقي إلى الخروج في تظاهرة مليونية في يوم الانتخابات (التشريعية في شهر مايو المقبل) "من أجل التغيير". معتبرا أن متطلبات إرادة التغيير التي يسعى اليها العراق لا يمكن ان تتحقق من خلال التذمر وإنما تتطلب تغييرا ثوريا انتخابيا .

من جهة أخرى، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة خاصة لاستلام البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل للاطلاع عليها، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو إشعار الشعب بانتخاب الاصلح والاكفأ سياسيا .

وقال الصدر في بيان ،اليوم السبت، إنه " من منطلق العدالة والوقوف مع الجميع على مسافة واحدة، فلابد من تشكيل لجنة خاصة يناط لها مهمة استلام البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل السياسية كافة مع قوائم بأسماء المنتمين لها، وجلبها لنا للاطلاع عليها بدقة وحيادية لمعرفة الاصلح والاكفأ منها".

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مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الفساد العراق

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