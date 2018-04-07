السويد تقيم قداسا جنائزيا في ذكرى الهجوم بشاحنة في ستوكهولم

ستوكهولم- (د ب ا):

تعتزم السويد إحياء الذكرى الأولى لهجوم دموي بشاحنة وقع في ستوكهولم وأودى بحياة خمسة أشخاص، بإقامة قداسات جنائزية وحفل موسيقي في العاصمة السويدية اليوم السبت.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء، ستيفان لوفن وأعضاء آخرون بالحكومة قداسا جنائزيا في منتصف اليوم في كنيسة "أدولف فريدريك" في ستوكهولم، القريبة من شارع للمشاة، حيث اندفعت شاحنة مخطوفة وسط حشد خارج متجر متعدد الاقسام في إبريل الماضي.

ومن بين هؤلاء الذين تم دعوتهم لحضور القداس الجنائزي، أفراد أسرة الاشخاص الخمسة القتلى وناجون من الهجوم وأفراد إسعاف ورجال شرطة ورجال إطفاء، شاركوا في عمليات الاطفاء بعد الهجوم.

ومن المقرر أن يحضر القداس رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية السويدية، أنتجي جاكيلين وزعماء دينيون آخرون، بالاضافة إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا.

ومن المقرر أن يتحدث لوفن في وقت لاحق في فعالية موسيقية تذكارية في متنزه "كونجسترادجاردن" وسط البلاد.

ويمثل رحمت أكيلوف وهو مواطن أوزبكي، 40 عاما، الذي اعترف بارتكاب الهجوم العام الماضي حاليا أمام المحكمة، بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالارهاب. وأدلى بشهادته بأنه كان يريد إجبار السويد على وقف دعم القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سورية.

ومن المقرر أن تستمر محاكمته في محكمة ستوكهولم الجزئية حتى أوائل مايو المقبل.

وهجوم ستوكهولم كان واحدا من العديد من الهجمات في أوروبا منذ عام 2016 ، الذي استخدمت فيه مركبة لاستهداف حشد من المدنيين.