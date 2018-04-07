ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكة

الرياض (أ ش أ)

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس التنفيذي لشركة (أبل) تيم كوك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم السبت، أوجه الشراكة من خلال عدد من المشروعات المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في المملكة، وإثراء المحتوى العربي التعليمي ما يعزز تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى إمكانية حصول الشباب السعودي على التدريب في مقر الشركة.