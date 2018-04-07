الإمارات تدعم الجيش اللبناني و القوى الأمنية بـ 200 مليون دولار

أبوظبي- (د ب ا):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها دعما للجيش وقوى الأمن اللبنانية بما يعادل 200 مليون دولار مناصفة بين المؤسسة العسكرية و القوى الأمنية وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها في سبيل استقرار و إزدهار لبنان وشعبه.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل دعمها المستمر لاستقرار لبنان ومؤسساته، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف كافة ومن هذا المنطلق فإن الإمارات كانت على الدوام مشاركة في المؤتمرات وداعمة للجهود الساعية لدعم لبنان وشعبه،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء الامارات (وام).

وفي هذا الشأن يأتي دعم المؤسسة العسكرية بما يعادل 100 مليون دولار و قوى الأمن بما يعادل 100 مليون دولار أيضا.

وأكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على ضمان استقرار لبنان و أمنه وذلك انطلاقا من وشائج الانتماء العربي المشترك، وضمن مسؤولية الإمارات الدولية تجاه الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في ختام بيانها إن مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية في لبنان أولوية لدولة الإمارات في هذه الظروف الدقيقة لما لذلك من دور في تعميق استقرار لبنان و استعادة دوره في محيطه الإقليمي.