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إيران: اعتقال 483 اجنبيًا تسللوا إلى البلاد

10:55 ص السبت 07 أبريل 2018
إيران: اعتقال 483 اجنبيًا تسللوا إلى البلاد

زاهدان- (د ب ا):

أعلن قائد فوج الحدود في سراوان جنوب شرقي محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية عن اعتقال 483 شخصا من الرعايا الأجانب الذين تسللوا إلى داخل البلاد.

وأوضح العقيد "علي اكبر نواب زاده" اليوم السبت، أن هؤلاء الاشخاص دخلوا إلى البلاد بصورة غير شرعية، حيث قامت قوات حرس الحدود باعتقالهم،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وتقع مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوبي شرق إيران علي الحدود الإيرانية الباكستانية.

يشار إلى أن مسؤولي الحدود من إيران وباكستان عقدوا لقاء في شهر يناير الماضي في منطقة تفتان الحدودية التابعة لسيستان وبلوجستان، أكدا خلاله ضرورة تعزيز التعاون المشترك بهدف التصدي لتحركات العناصر الإرهابية ومكافحة تهريب المخدرات والبشر.

يذكر، أن الحدود المشتركة بين إيران وباكستان تبلغ 909 كيلومترات .

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