مقتل 4 من كبار قادة طالبان خلال عملية عسكرية بشرق أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل أربعة على الأقل من كبار قادة حركة طالبان خلال عملية عسكرية نفذتها عناصر الاستخبارات وقوات الأمن الأفغانية في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، انه تم تنفيذ العملية العسكرية في منطقة باتي كوت وأسفرت عن مقتل أربعة من قادة حركة طالبان واعتقال خمسة مسلحين آخرين تابعين للحركة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية أخرى في مقاطعة شاهار ديهي وأسفرت عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك حركة طالبان على بيان السلطات الحكومية حتى الآن.