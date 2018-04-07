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مقتل جندي وإصابة آخرين إثر هجوم على سيارة للبعثة الأممية في مالي

08:50 ص السبت 07 أبريل 2018
مقتل جندي وإصابة آخرين إثر هجوم على سيارة للبعثة الأممية في مالي

أرشيفية

باماكو- (أ ش أ):

أسفر هجوم مسلح على سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة شمال مالي، اليوم السبت، عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأكدت البعثة الدولية في بيان اوردته قناة "سكاي نيوز" الاخبارية أن هجوما مسلحا استهدف سيارة للبعثة، أدى إلى مقتل عسكري من الوحدة النيجيرية العاملة في إطار البعثة الدولية وإصابة اثنين.

وكانت منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا مسرحا لأعمال عنف للمتشددين خلال العام المنصرم ارتكب بعضها جماعات على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة تجوب الصحراء الشاسعة وتعبر الحدود الدولية دون أن يتم رصدها.

واستدعى هذا الوضع المتدهور رد فعل عسكريا دوليا من دول منها فرنسا والولايات المتحدة بهدف استعادة الأمن في مالي ومنطقة الساحل الأوسع التي تضم النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

وأنهت القوات الفرنسية تمردا في شمال مالي في عام 2013 لكن الهجمات امتدت منذ ذلك الحين جنوبا صوب العاصمة باماكو رغم وجود بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

هجوم مسلح الأمم المتحدة مالي البعثة الأممية

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