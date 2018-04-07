تأكيد حكم أمريكي على اثنين من أنصار أردوغان

واشنطن- (أ ش أ):

أكدت محكمة في واشنطن أحكاما بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجما محتجين سلميين مؤيدين للأكراد العام الماضي.

وأكدت القاضية ماريسا ديميو الأحكام بالسجن لمدة عام ويوم على كل من المواطنين الأمريكيين سنان نارين وأيوب يلديريم، على خلفية الحادث الذي وقع في مايو الماضي، وأثار توترا بين واشنطن وأنقرة، حسبما افادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، الجمعة.

وفي ديسمبر، اعترف المتهمان "بالهجوم والتسبب في إصابة جسدية بالغة" لمحتجين أمام مسكن السفير التركي في أعقاب اجتماع بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت القاضية ديميو الأحكام التي تم التفاوض بشأنها ضمن اتفاق مع المتهمين يقران بموجبه بذنبهما ويسمح لهما بالخروج من السجن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع احتساب فترة اعتقالهم اعتبارا من وقت توقيفهم في يونيو الماضي.