البيت الأبيض: واشنطن مستمرة بالتحضير للقاء الرئيسين ترامب وبوتين

واشنطن- (أ ش أ):

أكد البيت الأبيض، أنه يواصل التحضير للقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز- حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الجمعة- "كما قال الرئيس، نريد علاقات جيدة مع روسيا، لكن هذا سيعتمد على بعض الإجراءات الروسية ، في غضون ذلك ، سيواصل الرئيس اتخاذ موقف صارم من روسيا، حتى نرى تنفيذ هذه التغييرات، سنواصل العمل لضمان حدوث اللقاء مع فلاديمير بوتين في وقت ما".

وكان بوتين وترامب قد توصلا إلى اتفاق حول إمكانية عقد لقاء بينهما، حيث أعلن البيت الأبيض أن مثل هذا اللقاء يمكن عقده في واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد جددت في وقت سابق اليوم الجمعة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا عن طريق إدراج أسماء 38 شركة وشخصية روسية فيها.