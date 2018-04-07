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العراق تعثر على مقر لـ"داعش" بديالى يحوي عتادًا وعبوات ناسفة

12:54 ص السبت 07 أبريل 2018
العراق تعثر على مقر لـ"داعش" بديالى يحوي عتادًا وعبوات ناسفة

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، العثور على مقر لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ديالى تحوي على عتاد وعبوات ناسفة.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن رجال الاستخبارات العسكرية في اللواء 19 الفرقة الخامسة داهموا إحدى المقرات التابعة لعصابات داعش الإرهابية في حقول المرادية التابعة لناحية بني سعد بمحافظة ديالى.

وأضافت أنه تمت عملية المداهمة استنادًا لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى أنه تم العثور داخل المقر على حزام ناسف و60 شريحة اتصال وبندقية كلاشنكوف وعبوات ناسفة ولاصقة ومولدة كهربائية وهويات أحوال مزوره وأخرى معدة للتزوير وأطعمة وملابس.

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى ضبطت العديد من مقرات "داعش" خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

هذا المحتوى من

الاستخبارات العسكرية العراقية عبوات ناسفة تنظيم داعش الإرهاب

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