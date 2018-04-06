الأمم المتحدة تساعد 1500 أسرة نازحة من الصراع في جنوب ليبيا

سبها (د ب أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في المنطقة الجنوبية من ليبيا، أدت الى تشريد آلاف المدنيين من مناطق النزاع إلى مناطق أكثر أمنا.

وأضافت المفوضية في بيان اليوم الجمعة، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، أن 850 عائلة فرت من سبها و307 أسر من مدينة اوباري و413 عائلة من منطقة مرزق بجنوب ليبيا.

وأشارت المفوضية إلى أنها سارعت في تقديم المساعدات الانسانية، بما في ذلك، حصائر النوم وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة، وغيرها من المواد غير الغذائية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 1500 أسرة نازحة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من ليبيا وخصوصا مدينة سبها معارك مسلحة بين قوات تابعة لقبائل اولاد سليمان متحالفة مع قوات المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي من جهة وقبائل من التبو المتهمة بجلب قبائل تبو من تشاد والنيجر للسيطرة على جنوب البلاد.

ولازالت قوات التبو تسيطر على الحدود الجنوبية الليبية بالكامل، وتسعى للسيطرة على مناطق أكثر عمقا بالجنوب الليبي كمدينة سبها التي تعتبر اكبر مدن الجنوب.