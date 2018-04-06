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جيش الإسلام": لا نريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا

10:46 م الجمعة 06 أبريل 2018
جيش الإسلام": لا نريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا

محمد علوش

دمشق - (أ ش أ)

أكد القيادي في تنظيم "جيش الإسلام" محمد علوش أن جماعته لا تريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع حول مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال علوش - في حديث لقناة "العربية الحدث" الاخبارية اليوم /الجمعة/ - "نحن ندافع عن أنفسنا وما زلنا ندعو للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل منطقي عادل يؤدي إلى حقن دماء المدنيين".

وأضاف المتحدث باسم "جيش الإسلام" أن لواء المدفعية والصواريخ التابع للتنظيم يستهدف القوات الحكومية ردا على هجومها ضد المسلحين والمدنيين في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من استئناف المواجهات بين مسلحي "جيش الإسلام" وقوات الجيش السوري في مزارع دوما تتزامن مع غارات طيران القوات الحكومية على عناصر التنظيم في المدينة.

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روسيا تنظيم جيش الإسلام باب المفاوضات مدينة دوما

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