بنجلاديش تطلب مساعدة الأمم المتحدة لإعادة الروهينجا إلى ميانمار

دكا (د ب أ)

طلبت بنجلاديش مساعدة الأمم المتحدة لإعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا إليها، جراء الحملة العسكرية العام الماضي في جارتها ميانمار.

وقال إحسان الكريم المتحدث باسم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، إنها طلبت المساعدة اليوم الجمعة، أثناء اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كان نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا، عبروا إلى بنجلاديش بعدما شن الجيش البورمي في 25 أغسطس، حملة على مقاتلين مسلمين تحملهم السلطات مسؤولية شن هجمات على نقاط أمنية في ولاية راخين بشمال البلاد.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها "مثال نموذجي للتطهير العرقي" بينما اتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش البورمي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على الجماعات العرقية الأقلية في تلك الدولة التي غالبية سكانها من البوذيين.

وقال كريم إن حسينة دعت جوتيريش لزيارة بنجلاديش، مضيفا أن حسينة أبلغته أيضا عن خطة بنجلاديش لإعادة توطين نحو 100 ألف من مسلمي الروهينجا على جزيرة في خليج البنغال.