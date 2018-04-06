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روسيا بعد العقوبات الأمريكية: سنرد على كل الخطوات المعادية

10:40 م الجمعة 06 أبريل 2018
روسيا بعد العقوبات الأمريكية: سنرد على كل الخطوات المعادية

بوتين

موسكو - (أ ش أ)

أكدت روسيا، تعليقا على عقوبات جديدة فرضت عليها اليوم من قبل الولايات المتحدة، أنها لن تبقي أي خطوات معادية ضدها من دون رد.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مساء اليوم عقوبات جديدة على 38 شخصا وشركة روسية من بينهم سبعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين و17 مسؤولا في الكرملين.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن من بين الكيانات التي شملتها العقوبات، شركة لبيع الأسلحة ومصرف على علاقة بالنظام السوري.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا العقوبات الأمريكية رسوم جمركية

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