نيكي هالي: واشنطن تعمل مع موسكو وقتما تحتاج و"تصفعها" عندما تريد

كتب– محمد الصباغ:

قالت نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن روسيا لن تكون أبدًا صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفةً أن واشنطن سوف "تصفع" موسكو حينما يتطلب الأمر ذلك.

وفي ندوة، يوم الجمعة، أمام طلاب جامعة دوك بالولايات المتحدة، قالت إن بلادها لم تفعل كل ما يمكنها القيام به لمواجهة روسيا، في إشارة إلى العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات، وطرد 60 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة بسبب أزمة تسميم سيرجي سكريبال.

وذكر موقع روسيا اليوم أن مواقف السفيرة الأمريكية معروفة بأنها غير جيدة نحو روسيا، لكن تصريحاتها الأخيرة حول العلاقات الأمريكية الروسية تعد الأقوى.

واعترفت في تصريحاتها بأن العلاقات الودية بين أمريكا روسيا ليست من الأشياء المحتملة. وأضافت أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب فعلت ضد موسكو أكثر مما قامت به أي إدارة سابقة.

وفي مقطع فيديو للندوة قالت هالي: "روسيا لن تكون أبدًا صديقة لنا"، وذلك في رد على سؤال حول تحميل روسيا المسئولية عن التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. وأضافت أن واشنطن "تعمل مع موسكو حينما تريد، ولكن أيضًا نصفعها حينما نريد ذلك".

ثم قالت أيضًا إن "أي شخص يحب أن يستمع إلى الكلمات. سوف أقول، انظروا إلى الأفعال. طردنا 60 دبلوماسيًا/جاسوسًا روسيًا، سلّحنا أوكرانيا حتى تستطيع الدفاع عن نفسها".

وأضافت أيضًا أن الولايات المتحدة ضربت الحليف الرئيسي لروسيا في سوريا وهو الرئيس بشار الأسد "حينما استخدم الأسلحة الكيماوية".

كما أكدت أن واشنطن تفعل شيئين لا تريد روسيا حدوثهما وهما "زيادة القدرات العسكرية وسياسات الطاقة. لذلك قام الرئيس (ترامب) بفعل ما لم يقم به أي رئيس آخر ضد روسيا منذ ريجان".

وأضافت أن الأمريكيين سوف يرون الكثير من هذه الأمور في الأيام المقبلة، فحينما تتطلب الحاجة سيكون هناك عمل مع روسيا. وذكرت أنها التقت مع السفير الروسي بالأمم المتحدة واتفقنا على أنه يجب علينا إيجاد أرضية مشتركة، وكان ذلك "على مأدبة غداء يوم عيد الحب". وتابعت "تخيلوا أن أمريكا تتناول الغداء مع روسيا على مائدة واحدة يوم عيد الحب".