بريطانيا ترفض منح تأشيرة دخول البلاد لإبنة شقيق "سكريبال"

لندن - (أ ش أ)

رفضت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، منح تأشيرة دخول لفيكتوريا سكريبال ابنة شقيق الجاسوس سيرجي سكريبال لتزور أقاربها في مستشفى بمدينة ساليزبري البريطانية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن فيكتوريا سكريبال أرادت القدوم إلى بريطانيا لزيارة الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا بعدما تعرضا لهجوم باستخدام غاز للأعصاب.

وقالت فيكتوريا سكريبال - ردًا على رفض منحها التأشيرة - إنها كانت تعلم أن بريطانيا سترفض منحها التأشيرة وإنها تعتقد أن البريطانيين يخفون شيئاً ما في تلك القضية.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأنهم رفضوا منح فيكتوريا سكريبال التأشيرة لأن طلب التأشيرة الذي قدمته لا يتطابق مع قوانين الهجرة.