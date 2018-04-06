إيران: تصريحات "بن سلمان" عن إسرائيل "وصمة" في تاريخ السعودية

طهران (د ب أ)

انتقدت إيران اليوم الجمعة، تصريحات أدلى بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واعتبرتها طهران مؤيدة لإسرائيل ووصفتها بأنها "وصمة" في سمعة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، "هذه السياسات مأساة مروعة وستسجل في التاريخ كـ"وصمة" في سمعة البلاد".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقر ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة (ذي أتلانتك) بحق إسرائيل في الوجود.

ووصف قاسمي بن سلمان بـ "الوافد الجديد"، الذي أصبحت طموحاته السياسية "مرضًا غير قابل للشفاء".

واتهم قاسمي الأمير بالاستعداد لإنفاق مليارات الدولارات وتقديم "ملاحظات غير منطقية ومخيفة" لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة.

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله تطورات أزمة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العاهل السعودي شدد على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدًا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.