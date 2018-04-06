فلسطين تطلب من مندوبها بالأمم المتحدة التحرك لوقف الوحشية الإسرائيلية

(مصراوي)

أدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات القتل والقمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ارتفاع أعداد شهداء اليوم على حدود قطاع غزة إلى ثمانية بينهم توفي متأثرًا بجراح أصيب بها في مسيرة العودة الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن لرئاسة طالبت مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وفي الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية للعمل على "وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد لجيش الاحتلال في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة".

كما جددت التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الأعزل"، في مواجهة جيش الاحتلال الذي يستخدم القتل والقمع.

وخلال المسيرات الفلسطينية اليوم أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين الذين أشعلوا الإطارات لمنع القناصة الإسرائيليين من الرؤية واستهداف المتظاهرين.

وشهدت الحدود في "جمعة الكاوتشوك" مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في التظاهرات قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.