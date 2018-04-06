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مصدر روسي: العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تؤثر على صفقة أسلحة مع الهند

08:07 م الجمعة 06 أبريل 2018
مصدر روسي: العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تؤثر على صفقة أسلحة مع الهند

نيودلهي - (أ ش أ)

أفاد مصدر روسي بأن العقوبات الأمريكية التي فرضت اليوم /الجمعة/ على الوكالة المكلفة بصادرات التجهيزات العسكرية الروسية "روسو بورن إكسبورت" لن تؤثر على مفاوضات روسيا والهند لتوريد أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "إس- 400" لنيودلهي.

وقال المصدر - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنها مسألة تخاطب بشأنها الحكومة الهندية، لكنني أعتقد أن الهند لن تقوم بأي شيء من شأنه الإضرار بشؤون تتعلق بدفاعها، فبالنسبة للهند الأمن والهدوء يمثلان أولوية، حتى لا تنشأ مشكلات بينها وبين بعض الجيران، وأكرر أن الأمن أولوية لهم"، مضيفا "لذا اعتقد أنه لا شيء سيتغير في هذا الشأن".

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات في وقت سابق اليوم على 38 شخصية وكيانا روسيا منها "روسو بورن اكسبورت"، إلى جانب مسؤولين حكوميين كبار ورجال أعمال روس.

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العقوبات الأمريكية روسيا صفقة أسلحة الهند

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