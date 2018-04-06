مصدر ينفي وجود اتفاق مع أربيل على عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها

بغداد - (أ ش أ)

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على عودة البيشمركة لمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، مبينا أن القوات الاتحادية هي الماسكة للملف الأمني بتلك المناطق.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إنه :" صدرت في الأيام الماضية تصريحات من جهات سياسية بعودة قوات البيشمركة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها باتفاق مع الحكومة العراقية، ونؤكد انه لا صحة لهذه الاخبار أو وجود أي اتفاق مع حكومة الإقليم أو البيشمركة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الاتحادية هي الممسكة بالملف الأمني وان ادارتها اتحادية، كما لا توجد اي مفاوضات حول الموضوع أو أي ضغوط بهذا الخصوص".

وتابع المصدر يقول "إن إبعاد الملف الأمني عن التكسب الانتخابي أمر مهم لتدعيم الاستقرار، وإن الحكومة ماضية بتوفير الأمن لكل المكونات المجتمعة في المناطق المتنازع عليها وفي بقية العراق".