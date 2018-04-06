عودة الإنترنت إلى إثيوبيا بعد تنصيب زعيم جديد

أديس أبابا (د ب أ)

استؤنفت خدمة الانترنت اليوم الجمعة في مناطق بإثيوبيا كانت مقطوعة عنها لأسابيع، في حين أغلقت الحكومة أحد السجون الشهيرة وذلك بعد أيام من تنصيب زعيم جديد إصلاحي في منصب رئيس الوزراء بالبلاد.

وقال سكان في بلدات عبر إقليم أوروميا، إنهم أصبحوا قادرين مرة أخرى للدخول على الإنترنت، التي يزعم مراقبون أن الحكومة قامت بتعطيلها لمنع انتشار الاحتجاجات في الإقليم المضطرب.

كانت تلك الاحتجاجات التي اتسمت بأنها دموية في بعض الأحيان في إقليمي أوروميا وأمهارا، تسببت في إعلان حالة الطوارئ وفي النهاية في استقالة رئيس الوزراء السابق هايلى ماريام ديسالين.

ودعت الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2015 إلى توفير حرية سياسية أكبر وإطلاح سراح شخصيات معارضة معتقلة. وطالما يشعر أبناء عرقية الأرومو وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد بالتهميش السياسي والاقتصادي في اثيوبيا.

وتم تنصيب آبي أحمد، محل ديسالين فى منصب رئيس الوزراء يوم الإثنين الماضي، في تغيير رحبت به المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.