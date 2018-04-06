للعام الثاني.. ترامب يتجاهل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض

واشنطن (د.ب.أ)

أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يشارك في حفل العشاء السنوي للرابطة في واشنطن هذا العام وذلك للمرة الثانية، لكنه سيوفد المتحدثة باسمه بدلاً منه.

وقالت الرابطة عن المناسبة التي ستقام في 28 أبريل الجاري: "أبلغنا البيت الأبيض أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام".

وأضافت رئيسة الرابطة مارجريت تالييف، إنه على الرغم من ذلك "سيشجع أعضاء السلطة التنفيذية بنشاط على المشاركة والانضمام إلينا، ونحن نحتفل بالتعديل الأول للدستور".

وستمثل السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، إدارة ترامب بالجلوس إلى الطاولة الرئيسية.

وفي أبريل الماضي، كان ترامب أول رئيس منذ 36 عامًا لا يحضر التقليد السنوي الذي يختلط فيه مسؤولو البيت الأبيض مع أعضاء الهيئات الصحفية ونجوم هوليوود.

وعادة ما يلقي الرئيس الأمريكي خطابًا تغلب عليه روح المرح في تلك المناسبة، يسخر فيه من وسائل الإعلام والسياسيين بل وحتى من نفسه.