"6 شهداء و922 مصابًا".. حصيلة غير نهائية لجمعة "الكاوتشوك"

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الى 6 فيما بلغ عدد المصابين 922 في إحصائية غير نهائية، حسبما ذكرت وكالة معاً الفلسطينية.

وأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بأن 922 مواطنًا أصيبوا بينهم 467 يعالجون في الرعاية، و388 في مستشفيات الوزارة، و67 في المستشفيات الاهلية، فيما بلغ عدد المصابين من الإناث 8 والأطفال 40، ووصفت 19 حالة بالخطيرة.

وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطى، وهما صبحي أبوعطيوي (20 عاماً) من سكان النصيرات، وإبراهيم العر (20 عاما)، إضافة الى استشهاد الطفل حسين ماضي (16 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة، بعد أن ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.

وكان الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي أصيب بها العشرات بالرصاص، فيما استشهد أسامة خميس قديح 38 عاماً برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضي حيث جرى تشييعه ظهر الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود أكثر من مرة في رفح وخان يونس وغزة والبريج.

وأدى اطلاق قنابل الغاز إلى إصابة خمسة وأربعين فلسطينياً بحالات إغماء وتشنج في رفح وحدها.

وشهدت الحدود في جمعة الكاوتشوك مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود، فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.