المعارضة الموريتانية تعلن المشاركة في الانتخابات البرلمانية

نواكشوط - (أ ش أ)

أعلن "المنتدى الوطني" وهو أكبر ائتلاف موريتاني معارض، مشاركته في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري.

وصرح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والرئيس الدوري للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في نواكشوط، بأن الأحزاب الثمانية المشكلة للمنتدى قررت المشاركة في الانتخابات.

ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، كلاً من حزب تكتل القوى الديمقراطية، جبهة قوى التغيير، حزب الصواب، حركة إيرا غير المرخصة وحزب الوطن، حزب إيناد.

وطالب ولد مولود بأن تكون الانتخابات تشاركية من بدايتها إلى نهايتها، وحذر مما قال إنه «احتكار العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن المعارضة الديمقراطية تعد «شريكاً»، قبل أن يؤكد أن « الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات هو الشراكة والنزاهة، وغير ذلك اختطاف وانقلاب»، على حد وصفه.

ووجه ولد مولود انتقادات لاذعة لحملة الانتساب التي أطلقها الحزب الموريتاني الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) وقال إنها «تمرين على حملة للتزوير يجري حبكها ويجب إيقافها».

وتحدث ولد مولود عن لجوء الحزب الحاكم إلى «الرشوة والمال العام ومقدرات الدولة».

وياتي قرار المشاركة اليوم بعد غياب هذه الأحزاب عن البرلمان والمجالس البلدية طيلة الأعوام الماضية بسبب المقاطعة.