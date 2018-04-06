5 شهداء في "جمعة الكاوتشوك" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي – (وكالات)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع أعداد شهداء اليوم الجمعة من مظاهرات العودة على الشريط الحدودي لدولة الاحتلال إلى 5 شهداء و780 إصابة.

وقال الدكتور أشرف القدرة إن مواطن من شرق المنطقة الوسطى استشهد، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق استشهاد 4 وإصابة 780 شخصًا وصلت منهم 408 حالة إلى النقاط الطبية و 310 مستشفيات حكومية و 62 في المستشفيات الأهلية و من مجمل الاصابات 7 سيدات و 31 طفل.

وبدأت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين عقب أداء الصلاة داخل وفي محيط خيم الاعتصام في الطراف الشرق لقطاع غزة ضمن "مسيرات العودة".

وأشعل الفلسطينيون عددا كبيرا من إطارات السيارات المطاطية، وأطلقوا على المسيرات اليوم "جمعة الكاوتشوك"، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان قبالة تمركز القوات الإسرائيلية خلف السياج الفاصل.

ويهدف الفلسطينيون بذلك إلى حجب رؤية القناصة من الجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف السياج الفاصل.