منظمة دولية: 15 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا خلال 95 يوما هذا العام

جنيف - (أ ش أ)

أصدرت منظمة الهجرة الدولية اليوم الجمعة بيانا أظهرت فيه عدد المهاجرين واللاجئين الذين عبروا الحدود إلى أوروبا عن طريق البحر بلغ عددهم 15 ألفا و289 شخصا خلال أول 95 يوما من عام 2018 اتجه أغلب المهاجرين إلى اليونان وإسبانيا وقبرص. كما بلغ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم 517.

وأوضحت المنظمة -في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني- أن هذا العدد يختلف عن عدد المهاجرين خلال نفس الفترة من عام 2017 الذى بلغ فيه عدد المهاجرين 31 ألفا و60 مهاجرا، وكذلك فى عام 2016، حيث بلغ عدد المهاجرين فى نفس الفترة من العام 172 ألفا و89 مهاجرا.

الجدير بالذكر أن، عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم، فى البحر المتوسط، فى بداية هذا العام وصل إلى 517 حالة وفاة، على عكس العام الماضى حيث وصل عددهم إلى 804 خلال هذه الفترة من العام..مشيرة إلى أنه من المهم وضع تلك الأرقام في الاعتبار على مدى الثلاث سنوات الماضية. وقد أعلنت المنظمة،قبل نهاية مارس الماضى، عن 500 حالة وفاة حدثت فى البحر المتوسط، بمعدل وفيات ثابت على الرغم من تذبذب بيانات الوفاة بشكل عام خلال الثلاث سنوات الماضية.