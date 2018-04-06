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رئيس الوزراء النيبالي يصل الهند في زيارة تستغرق 3 أيام

05:46 م الجمعة 06 أبريل 2018
رئيس الوزراء النيبالي يصل الهند في زيارة تستغرق 3 أيام

نيودلهي (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي، اليوم الجمعة إلى العاصمة الهندية "نيودلهي"، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية - حسبما ذكرت قناة "دي دي تي في" الهندية - أن نيودلهي وكاتمندو تتمتعان بعلاقات صداقة وتعاون قديمة وأن هذه الزيارة ستوفر فرصة لمراجعة شراكة تعاونية واسعة النطاق.
وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يجري أولي محادثات ثنائية مع نظيره الهندي "ناريندرا مودي" كما سيجتمع مع وزيري الخارجية "سوشما سواراج" والداخلية "راجناث سينج".

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رئيس وزراء نيبال الهند كيه بي شارما

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