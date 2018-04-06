الكويت: نقل السفارة الأمريكية للقدس يحول النزاع لحرب دينية

الكويت (أ ش أ)

أكدت الكويت، أن القرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل سفارة واشنطن للقدس، يشكل هاجسا وتحديا جديدا لدول المنطقة والعالم أجمع، منتهكا بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، باعتبارها إجراءات أحادية الجانب، تجاهلت الأبعاد القانونية والسياسية والدينية الأساسية للقدس.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون المنظمات الدولية ناصر الهين - في كلمة الكويت أمام المؤتمر الوزاري الـ18 للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذي يواصل أعماله في أذربيجان لليوم الثاني على التالي - إن الكويت تحذر من تبعات وآثار وعواقب بعيدة المدى، بتحويل النزاع إلى حرب دينية لا تنتهي سيستغلها المتطرفون لمواصلة الصراعات في المنطقة.

وأكد أهمية القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية الأولى للأمة العربية منذ احتلال أراضيها في عام 1967، مشيرا الى أن تلك القضية تشبعت مبادرات دولية واقليمية وقرارات أممية، دون أن تجد طريقا للتنفيذ.

وقال "إن ذلك يأتي بسبب تعنت سلطة الاحتلال الاسرائيلي، ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، وقيامها بممارسات استيطانية غير قانونية وغير شرعية، وانتهاكاتها المستمرة للحرم القدسي الشريف، والتي تعتبر تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين، ومخالفا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأكد مطالبة الكويت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967، ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.