السفارة الروسية ببريطانيا تعرب عن سعادتها بتحسن صحة سكريبال
لندن (أ ش أ)
أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، عن سعادتها اليوم الجمعة، بتحسن صحة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي تم تسميمه الشهر الماضي.
وقالت السفارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنها تعد "أخبارًا جيدة".
كانت مستشفى (سالزبري) البريطانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن سكريبال بدأ يستجيب بشكل جيد للعلاج كما أنه يتحسن بشكل سريع ولم يعد في حالة حرجة.
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