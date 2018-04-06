السفارة الروسية ببريطانيا تعرب عن سعادتها بتحسن صحة سكريبال

لندن (أ ش أ)

أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، عن سعادتها اليوم الجمعة، بتحسن صحة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي تم تسميمه الشهر الماضي.

وقالت السفارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنها تعد "أخبارًا جيدة".

كانت مستشفى (سالزبري) البريطانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن سكريبال بدأ يستجيب بشكل جيد للعلاج كما أنه يتحسن بشكل سريع ولم يعد في حالة حرجة.