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السفارة الروسية ببريطانيا تعرب عن سعادتها بتحسن صحة سكريبال

05:37 م الجمعة 06 أبريل 2018
السفارة الروسية ببريطانيا تعرب عن سعادتها بتحسن صحة سكريبال

الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال

لندن (أ ش أ)

أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، عن سعادتها اليوم الجمعة، بتحسن صحة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي تم تسميمه الشهر الماضي.

وقالت السفارة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنها تعد "أخبارًا جيدة".

كانت مستشفى (سالزبري) البريطانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن سكريبال بدأ يستجيب بشكل جيد للعلاج كما أنه يتحسن بشكل سريع ولم يعد في حالة حرجة.

السفارة الروسية بريطانيا سيرجي سكريبال

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