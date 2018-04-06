منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تفتيشًا فى روسيا

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على سبعة من كبار رجال الأعمال و12 شركة يتحكمون فيها فضلا عن 17 مسؤولا حكوميا كبيرا في روسيا، بسبب "الأنشطة المؤذية التي يقومون بها في العالم" بما في ذلك أوكرانيا وسوريا.

وشملت القائمة أيضا شركة تجارة أسلحة روسية مملوكة للدولة وبالإضافة إلى بنك روسي مملوك لها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: إن "الحكومة الروسية تعمل من أجل المنفعة غير المتناسبة لصالح كبار رجال الأعمال والنخبة الحاكمة".

واتهم الحكومة في موسكو بالانخراط في "مجموعة من الأنشطة المؤذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاستمرار في احتلال شبه جزيرة القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا".

وتابع منوشين إنه إضافة إلى ذلك، فإن روسيا تزود حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بـ"المواد والأسلحة التي يقصف بها المدنيين، وتحاول تقويض الديموقراطيات الغربية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة ضارة على شبكة الانترنت ".