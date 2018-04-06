ثلاثة قتلى فلسطينيين و250 مصابًا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

غزة - (د ب أ):

أفاد مصدر طبي فلسطيني بمقتل ثلاثة فلسطينيين أحدهم متأثرا بجروحه اليوم الجمعة، في الجمعة الثانية من مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وذكر مسعفون أن متظاهرين قتلا جراء إصابتهما بالرصاص الحي خلال المواجهات شرق قطاع غزة.

وأضافوا أن شابا يبلغ (30 عامًا) توفى صباح اليوم الجمعة متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مصادر طبية فإن المواجهات أسفرت حتى الآن عن إصابة 250 آخرين بجروح مختلفة شرق قطاع غزة بينهم عدد بحالة الخطر وأغلبهم بالرصاص الحي.

ورفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 24 منذ بدء "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي يتوقع أن تتواصل اليوم بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين.

وبدأت المواجهات عقب أداء الصلاة داخل وفي محيط خيم اعتصام يقيمها الفلسطينيون في الطراف الشرق لقطاع غزة ضمن "مسيرات العودة".

وشوهد متظاهرون يتقدمون باتجاه السياج الفاصل وهم يلقون الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل والتي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وظهر عدد من المتظاهرين وهم ملثمون وأخرون يرتدون أقنعة ويستعينون بالبصل لتفادي آثار استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشعل مئات الشبان عددا كبيرا من إطارات السيارات المطاطية ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان قبالة تمركز القوات الإسرائيلية خلف السياج الفاصل.

ويريد المتظاهرون الفلسطينيون حجب رؤية القناصة من الجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف السياج الفاصل.

وتوافد ألاف الفلسطينيين للتظاهر في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، في مسيرات العودة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

ودعت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة، التي تقوم عليها فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية، إلى أكبر حشد شعبي اليوم شرق قطاع غزة دون الاقتراب من السياج الفاصل.