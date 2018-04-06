أمير قطر يصل فلوريدا في زيارة رسمية للولايات المتحدة

الدوحة/واشنطن - (د ب أ):

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل.

يذكر ان وكالة الأنباء القطرية "قنا" الرسمية قالت في وقت سابق أنه من المقرر أن يجتمع الأمير القطري يوم الثلاثاء المقبل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك تلبية لدعوته، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيتم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وأوضحت أنه سيتم أيضا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت "قنا" أن رحلة آل ثاني إلى الولايات المتحدة ستستغرق عدة أيام وستبدأ بزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها اليوم الجمعة، ليتوجه إلى مدينة ميامي، حيث يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين "في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر في واشنطن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونجرس الأمريكي وكبار المسؤولين.