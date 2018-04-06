رئيس الوزراء الماليزي يعلن حل البرلمان

كوالالمبور - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم الجمعة، حل البرلمان، وهي خطوة تقدم الموعد النهائي للانتخابات العامة المقبلة في البلاد من 24 أغسطس إلى أوائل يونيو.

وفي خطاب من مكتبه في منطقة بوتراجايا، قال نجيب إن ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس أعطى موافقته لحل الهيئة التشريعية، اعتبارا من غد السبت.

وحث رئيس الوزراء الماليزيين، الذي يصبو إلى اعادة انتخابه، على دعم الائتلاف الوطني الحاكم في ماليزيا "باريسان ناشونال"، اعتمادا على سجلها ، لاسيما خلال السنوات التسع الماضية في السلطة.

وتعهد نجيب أيضا بإقامة مشروعات للبنية التحتية وتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة ونشر التعليم في مختلف أنحاء ماليزيا.

وستكون تلك الانتخابات بمثابة اختبار لرئيس الوزراء الذي تلاحقه اتهامات فساد.

ونفى عبد الرزاق مرارا ارتكابه أي مخالفات، بعد اتهامه بفساد واسع يتعلق بصندوق التنمية الماليزي "وان.إم.دي.بي".

وسيخوض نجيب الانتخابات مرة أخرى أمام مهاتير محمد، 92 عاما، وهو رئيس وزراء ماليزيا السابق، الذي حكم لاكثر من عقدين من الزمن في الفترة ما بين عامي 1981 و2003 .

يأتي حل البرلمان بعد أن اتخذت حكومة نجيب خطوات للحد من أصوات المعارضة في الاعلام ومن جانب المعارضة السياسية.