"فتح" تدعو المجتمع الدولي لإسقاط العنصرية الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ

دعت حركة فتح، المجتمع الدولي إلى إسقاط نظام الفصل العنصري "الابارتهايد" الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإلى فضح جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في فلسطين الذين يطالبون بحق العودة وإنهاء الاحتلال العنصري.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "إن محاولات إسرائيل الإعلامية لتضليل الرأي العام الدولي حول المتظاهرين بأنهم مسلحون أو يمارسون العنف لن تنجح وباءت بالفشل، والمطلوب من الإعلام العربي وخاصة الناطق باللغات الأجنبية أن يوضح حقيقة ما يجري من عدوان وإجرام إسرائيلي بحق المدنيين المسالمين الذين يعبرون عن رفضهم للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية".

وطالب القواسمي، الجاليات الفلسطينية والعربية بتكثيف جهودهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال اللقاءات والاحتكاك اليومي بالمجتمعات الغربية، إيصال رسالة الشعب الفلسطيني الأخلاقية، وإظهار حجم العنصرية والإجرام الإسرائيلي.