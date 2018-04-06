مترجم القذافي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الرئيس الراحل بـ"ساركوزي"

القاهرة – (مصراوي):

فيما يشتد الخناق حول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، كشف مترجم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في حوار خاص مع شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، تفاصيل تمويل طرابلس لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وأكد مفتاح المسوّري، مترجم القذافي الخاص، أن الزعيم الليبي الراحل شجع ساركوزي على الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية ووعده بتقديم الدعم له باعتباره صديقا لبلاده.

وكشف مفتاح المسوَري أن ثلاث شخصيات من حملة ساركوزي الانتخابية عقدت حينها اجتماعا مع ثلاث شخصيات ليبية لبحث مسألة الدعم المالي الذي يمكن لطرابلس تقديمه، وتقرر تخصيص 50 مليون يورو كمساهمة ليبية في دعم حملة ساركوزي الانتخابية.

ولفت مترجم الزعيم الليبي الراحل إلى أن القذافي لاحقا خفّض المبلغ المتفق عليه من 50 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

وأكد المسوَري أن القذافي كشف له بنفسه أنه تبرع لحملة ساركوزي الانتخابية، مضيفا أن الأموال سلمت إلى حملة ساركوزي الانتخابية بواسطة حقائب وليس من خلال التحويلات المصرفية المعتادة، أو وسائل أخرى.

وأفاد مترجم القذافي بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان يقول للقذافي دائما: "أنا لست صديقك ليوم واحد، بل صديقك لكل الأيام".