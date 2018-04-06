إصابة 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

غزة - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة بغزة، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بنيران الجيش الاسرائيلي على طول حدود غزة.

وقعت الإصابات في ثلاثة مواقع مختلفة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل بينما بدأ المتظاهرون الفلسطينيون في إضرام النار في اكوام من الإطارات في محاولة للتشويش على القناصة الإسرائيليين الموجودين على الجانب الآخر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت "طلقات تحذيرية".

وقد تجمع مئات الفلسطينيين في خمس مناطق مختلفة على طول المنطقة الحدودية وحذرت إسرائيل الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي الإسرائيلي تحت التهديد بنيران القناصة.

وأنشأ الهلال الأحمر الفلسطيني خمس عيادات ميدانية في المنطقة الحدودية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

يشار إلى أن 21 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري بالقرب من حدود غزة مع اسرائيل في الثلاثين من الشهر الماضي.