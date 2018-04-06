السفارة الفرنسية: السعودية تعهدت بتقديم مليار يورو إلى لبنان

باريس - (د ب أ):

ذكرت السفارة الفرنسية في بيروت في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة أن السعودية تعهدت بتقديم مليار يورو -1.2 مليار دولار- لدعم مشروعات التنمية في لبنان.

ولم تحدد السفارة ما إذا كانت هذه المبالغ، التي تعهدت السعودية بتقديمها خلال جلسة مغلقة في مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني والمنعقد بالعاصمة باريس، سوف تكون في صورة قروض أو منح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في وقت سابق أن بلاده سوف تدفع 400 مليون يورو إلى لبنان في صورة قروض بشروط تفضيلية، و140 مليون يورو في صورة منح.

وذكرت السفارة الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم إلى لبنان قروض بقيمة 150 مليون يورو، فيما ستقدم إيطاليا 120 مليون يورو، وبريطانيا 130 مليون يورو.