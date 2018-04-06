زوما لأنصاره خارج المحكمة: "أنا بريء حتى اثبات عكس ذلك"

كيب تاون - (د ب أ):

قال رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، للمئات من أنصاره، الذين تجمعوا أمام محكمة في ديربان، إنه "بريء إلى أن يتم اثبات عكس ذلك".

وقال زوما، الذي جرى إجباره على الاستقالة في فبراير تحت ضغط من حزبه، للحشد المجتمع في اليوم الأول من محاكمته بتهمة الفساد إنه تعرض للاضطهاد بسبب السياسة وإن اسمه يتم "تدنيسه في الوحل"، وفقاً لترجمات قناة "نيوز 24" لتصريحاته.

وألقى زوما بكلمته أمام الحشد بلغة الزولو، وهي لغته الأولى ولغة مؤيديه في ديربان.

ثم أدى أغنيته ورقصته المميزة، وغنى أغنية ثورية قديمة بعنوان "اعطني رشاشي"، وسط صيحات العديد من مؤيديه في الحشود دعما له.

كان زوما قد مثل لمدة عشرين دقيقة امام محكمة في ديربان لمحاكمته بتهمة الاحتيال والابتزاز والفساد، قبل ان يوافق القاضي على تأجيل الجلسة المقبلة حتى يونيو .