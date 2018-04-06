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    جاكوب زوما يمثل أمام المحكمة 20 دقيقة في أول جلسه

    01:11 م الجمعة 06 أبريل 2018
    جاكوب زوما يمثل أمام المحكمة 20 دقيقة في أول جلسه

    جاكوب زوما

    كيب تاون - (د ب أ):

    ابتسم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ولوح بعلامة النصر لوسائل الاعلام وحشد من أنصاره لدى وصوله إلى محكمة في ديربان اليوم الجمعة في أول يوم لمحاكمته بتهمة الاحتيال والابتزاز والفساد.

    وبدا الزعيم السابق متوتراً بمجرد دخوله قفص الاتهام، إلا أن الإجراءات بأكملها انتهت خلال 20 دقيقة فقط، بعد أن وافق القاضي على تأجيل الجلسة المقبلة حتى يونيو لمنح فريق دفاع زوما وقتاً لتقديم طلب إعادة النظر .

    وتستمع المحكمة إلى حجج في معركة قانونية طويلة تعود إلى عام 1999، بسبب عمليات رشى مزعومة في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع شركة "تاليس" الفرنسية كان يشرف زوما عليها عندما كان نائبا للرئيس.

    وكان في قفص الاتهام مع زوما أيضا، المتهم الثاني، ممثل الشركة من فرنسا.

    وقال القاضي ثيمبا سيشي: "تم تأجيل هذه القضية إلى الثامن من يونيو 2018 وهو تاريخ مؤقت على أن يتم إطلاق سراح المتهمين أمام المحكمة بعد تلقي تحذير".

    وفي عام 2007، تم توجيه 16 تهمة إلى زوما تتعلق بالابتزاز والفساد وغسل أموال والاحتيال. وتم إسقاط التهم، المرتبطة بـ 783 تهمة، قبل توليه الرئاسة عام 2009.

    وبعد سنوات من الطعون القانونية، قررت هيئة الادعاء الوطني الشهر الماضي بضرورة محاكمة زوما.

    جنوب إفريقيا جاكوب زوما محاكمة

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