ماكرون يطالب بوتين بوقف التصعيد العسكري في سوريا

القاهرة – (مصراوي):

أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، وبحث معه الوضع في ​سوريا​.

وقال الإليزيه، إن ماكرون أكد لبوتين ضرورة استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية، وبحث انتقال للسلطة يعول عليه.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي طلب من بوتين الضغط على دمشق لوقف التصعيد العسكري.