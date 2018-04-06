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    ماكرون يطالب بوتين بوقف التصعيد العسكري في سوريا

    12:34 م الجمعة 06 أبريل 2018
    ماكرون يطالب بوتين بوقف التصعيد العسكري في سوريا

    فلاديمير بوتين وايمانويل ماكرون

    القاهرة – (مصراوي):

    أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، وبحث معه الوضع في ​سوريا​.

    وقال الإليزيه، إن ماكرون أكد لبوتين ضرورة استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية، وبحث انتقال للسلطة يعول عليه.

    وأضاف أن الرئيس الفرنسي طلب من بوتين الضغط على دمشق لوقف التصعيد العسكري.

    الإليزيه فلاديمير بوتين ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي سوريا

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