محمد بن سلمان يوضح حقيقية شرائه لأغلى لوحة في التاريخ

القاهرة- (مصراوي):

نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما تردد عن شرائه لوحة "سلفاتور مندي" أو "مخلص العالم" للفنان العالمي ليوناردو دافنشي، والتي تعتبر أغلى لوحة في التاريح.

وقال بن سلمان، في مقابلة مع مجلة التايم الأمريكية، : "لقد قلنا إن هذا حديث غير دقيق"، مضيفا: "ما الذي يجري؟ لا أعلم كم مرة ينبغي علينا أن نعلن ذلك؟".

وتابع: "أؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا، يجب أن يحب الفن ويقدره. وهناك العديد من الفنانين الرائعين حول العالم ولا يمكنني أن أحدد شخصا واحدا ليكون فناني المفضل".

وأكد ولي العهد السعودي أن الثراء ليس جريمة، وأن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تماما.

وقال بن سلمان: "لقد قلت سابقا لبرنامج 60 دقيقة إن الثراء ليس جريمة، بل الجريمة تكمن في أن تكون فاسدا، وفي حال كنت فاسدا، أرجو أن توضح لي فسادي وتقدم دليلا على ذلك، ولا يبدو أن هناك أي أحد يقدم أدلة".

وتابع: "من المعروف أن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تماما، والكل يعلم ذلك في السعودية. ويمكننا إعطاءك سجل العائلة، عائلة آل سعود قبل تأسيس المملكة، وسجل الملك سلمان منذ ولادته. وسجلي أيضا، إنه ناجح في السعودية".