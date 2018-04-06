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    اندلاع أعمال عنف بين غزة وإسرائيل في يوم آخر من الاحتجاجات

    12:17 م الجمعة 06 أبريل 2018
    اندلاع أعمال عنف بين غزة وإسرائيل في يوم آخر من الاحتجاجات

    (بي بي سي):

    اندلعت أعمال عنف على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حيث تجمع فلسطينيون في يوم آخر من الاحتجاجات.

    وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار وأصابت ثلاثة أشخاص كانوا يقتربون من الحدود.

    وأضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات في محاولة لحجب رؤية القناصة من خلال الدخان الكثيف.

    وقُتل 20 فلسطينيا وأُصيب مئات آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في تجمع مماثل يوم الجمعة الماضي.

    ويطالب المحتجون بالسماح بعودة اللاجئين إلى أراضي أسلافهم في ما أصبح الآن إسرائيل.

    لكن الإسرائيليين يقولون إن احتجاج الأسبوع الماضي كان محاولة لاقتحام الحدود وإدخال "إرهابيين".

    هذا المحتوى من

    BBC
    اندلاع أعمال عنف غزة احتجاجات

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