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    واشنطن توافق على عقد جديد لبيع أسلحة للسعودية

    12:16 م الجمعة 06 أبريل 2018
    واشنطن توافق على عقد جديد لبيع أسلحة للسعودية

    القاهرة- (مصراوي):

    وافقت الإدارة الأمريكية على عقد جديد يسمح ببيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتزامن الإعلان مع اختتام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة في الولايات المتحدة، حسب ما نقله موقع قناة "الحرة".

    ونقلت القناة عن بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع أن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لتزويد السعودية بحوالي 200 مدفع ذاتي الحركة.

    وقالت الإدارة الأمريكية إن الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملا أساسيا للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

    يذكر أن الإدارة الأمريكية وافقت مع بدء زيارة بن سلمان في نهاية مارس على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات.

    وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي إلى المملكة، حيث أعلن عن عقود أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.

    السعودية بيع أسلحة واشنطن محمد بن سلمان الولايات المتحدة

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