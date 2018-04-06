تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق إلى يونيو المقبل

بريتوريا - أ ش أ

أجلت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، النظر في قضية الفساد ضد الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الثامن من يونيو المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية أن القاضي أعلن تأجيل القضية اليوم بحضور زوما، مشيرة إلى أن بعض أنصار زوما تجمعوا بالقرب من مبنى المحكمة في مدينة "ديربان" الساحلية، ليعلنوا أن الزعيم السابق للبلاد غير مذنب في التهم المتعلقة بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال الموجهة ضده.

وتتعلق التهم الموجهة إلى زوما بصفقة أسلحة ترجع إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان زوما نائباً للرئيس آنذاك، فيما ينفي زوما ارتكابه أي مخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن زوما استقال من منصبه في 14 من فبراير الماضي تحت ضغط من حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي".