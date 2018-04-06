رئيس الوزراء الماليزي يثمن نجاحات الحكومة خلال خطاب حل البرلمان

كوالالمبور - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم الجمعة، خلال خطابه الذي أعلن خلاله حل البرلمان، إن الحكومة حققت تحولا شاملا أسفر عن نجاحات على الأقل لمدة سبع سنوات للشعب والدولة منذ عام 2009.

وأضاف عبد الرزاق، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أنه يعتقد بأن السياسة ليست فقط تقديم وعود ولكن الأهم من ذلك أن تكون هناك قدرة على الوفاء بتلك التعهدات أمام الشعب.

وتنتهي رسميا في 24 يونيو القادم ولاية رئيس الوزراء الماليزي التي استمرت 5 أعوام، لكنه يستطيع حل البرلمان في أي وقت قبل نهاية ولايته بموافقة الملك والدعوة لإجراء انتخابات.