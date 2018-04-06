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    فنزويلا تقطع علاقاتها التجارية مع مسؤولين وشركات في بنما

    09:18 ص الجمعة 06 أبريل 2018
    فنزويلا تقطع علاقاتها التجارية مع مسؤولين وشركات في بنما

    كاراكاس - (أ ش أ ):

    أعلنت فنزويلا، قطع العلاقات التجارية مع مسؤولين وشركات بنمية بما في ذلك شركة الطيران الإقليمية كوبا لتورطهم المزعوم في غسيل الأموال.

    وتضمن القرار الفنزويلي اسم الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا وما يقرب من عشرين من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

    وذكرت فنزويلا أن الأفراد المدرجين في القرار"يشكلون خطرا وشيكا على النظام المالي واستقرار التجارة في البلاد".

    وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان بنما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحوالي 50 مواطنا فنزويلا بأنهم متورطون محتملون في عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

    من جانبها، أعلنت الحكومة البنمية سحب سفيرها من كاراكاس، ودعت الحكومة الفنزويلية للقيام بخطوة مماثلة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    فنزويلا بنما كاراكاس شركة الطيران الإقليمية كوبا غسيل الأموال

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