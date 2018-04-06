كوريا الجنوبية تشير إلى احتمالية إجراء محادثات سداسية لنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية

سول - (أ ش أ):

أعلن مصدر مسئول بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم /الجمعة/، إمكانية إجراء المحادثات السداسية الخاصة بنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث بعد محادثات القمة الثنائية بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ومحادثات القمة الثلاثية بين سول وبيونج يانج وواشنطن.

وقال المصدر - الذي لم تكشف وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هويته- إن الدول ذات الصلة قد تعتقد فيما بعد بأنها بحاجة إلى وسيلة أكثر أمانا وضمانا، فيمكن أن تتوسع في ذلك الوقت محادثات القمم الثنائية إلى محادثات سداسية.

وأضاف أنه بالرغم من هذه الاحتمالية إلا أن ذلك لا يعني أن الحكومة الكورية الجنوبية تنظر في عقد المحادثات السداسية، مضيفا أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ذكر فقط إمكانية عقد المحادثات الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة، موضحا أنه لن تتضح جدوى إجراء محادثات سداسية إلا بعد عقد محادثات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية الولايات المتحدة وبين سول وبيونج يانج وواشنطن.

وأشار إلى أنه نظرا لأدوار روسيا واليابان والصين، سيتقرر ما إذا كانت المحادثات ستصبح سداسية أم رباعية.