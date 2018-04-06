استشهاد شاب فلسطيني من قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

غزة - (أ ش أ):

استشهد شاب من جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الصحة - في بيان مقتضب - إن الشاب ثائر محمد رابعة (30 عاما)، من جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية.

وباستشهاد الشاب رابعة يرتفع عدد الشهداء منذ يوم الجمعة الماضي في القطاع، إلى 20 شهيدا، إضافة إلى إصابة أكثر من ألف آخرين.

ويستعد الفلسطينيون اليوم للجمعة الثانية من مسيرات العودة التي يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة تكريما لشهداء يوم الأرض.

ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.

وأكدت - في بيان لها - جماهيرية وشعبية الفعالية وسلمية مهرجانات التأبين في يوم الجمعة 6/4/2018، مطالبة بأن تكون رسالة شعبنا للعالم بأننا شعب يريد الحياة الحرة والكريمة في وطنه وعلى أرضه.

كما أكدت استمرار الفعاليات والمسيرات الشعبية المطالبة بالعودة وكسر الحصار ورفض كل المؤامرات التي تستهدف حقه الثابت في فلسطين.